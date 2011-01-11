Надо нарисовать здание и фон в таком же стиле как на сайте http://www.agencynet.com/ (смотрите скриншот в аттаче) - стиль больше приближен к реализму чем к мультяшности Качество должно быть не ниже. Фигурки ...
Векторная графика для flash-игры
Требуется графика для flash-игры. Игра - физический пазл. Графика - желательно векторная, но, возможно часть в растре(по желанию исполнителя).
Требуемая графика:
1. Несколько (3-4) фонов для уровней
2. 4 персонажа (не сложные)
3. Различные объекты (ящики, бочки и т.д. по мелочи)
4. Стартовая заставка
5. Интерфейс (кнопки, индикатор загрузки и пр.)
Стиль: яркий, красочный, "мультяшный". Примеры игр с приблизительно требуемой графикой по стилю:
http://www.notdoppler.com/gibbets2.php
http://www.bubblebox.com/play/puzzle/1665.htm
http://armorgames.com/play/6710/iq-ball
Самое близкое по стилю - первое.
В целом арта не так чтобы очень много - главное качество (точнее выдержать единый стиль во всем арте).
Да, еще, важно, чтобы человек любил красивые игры и был адекватен =)
Если сотрудничество удастся - хотелось бы сотрудничать на постоянной основе
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