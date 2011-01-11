Векторная графика для flash-игры

Требуется графика для flash-игры. Игра - физический пазл. Графика - желательно векторная, но, возможно часть в растре(по желанию исполнителя).

Требуемая графика:

1. Несколько (3-4) фонов для уровней

2. 4 персонажа (не сложные)

3. Различные объекты (ящики, бочки и т.д. по мелочи)

4. Стартовая заставка

5. Интерфейс (кнопки, индикатор загрузки и пр.)

Стиль: яркий, красочный, "мультяшный". Примеры игр с приблизительно требуемой графикой по стилю:

http://www.notdoppler.com/gibbets2.php

http://www.bubblebox.com/play/puzzle/1665.htm

http://armorgames.com/play/6710/iq-ball

Самое близкое по стилю - первое.

В целом арта не так чтобы очень много - главное качество (точнее выдержать единый стиль во всем арте).

Да, еще, важно, чтобы человек любил красивые игры и был адекватен =)

Если сотрудничество удастся - хотелось бы сотрудничать на постоянной основе