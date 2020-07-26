thekladov

Дима Кладков thekladov

 
25 летУкраина/Чернигов
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
SMM. Таргетированная реклама. Упаковка

Работаю с соц. сетями: Instagram, Facebook.

Использую только белые и легальные методы, без накруток и giveaway.

Моя команда состоит из трёх человек.

Я - таргетолог

Дика Юлия - веб дизайнер на одном из телеканалов

Ефременко Андрей - фотограф, smm

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Предоставляемые услуги:

  • Настройка и ведение таргетированной рекламы в Facebook, Instagram,
  • Подготовка профиля перед запуском Рекламной Компании
  • Выявление конкретных социальных сетей для более эффективного продвижения
  • Создание сообществ (дизайн, оформление, первичное наполнение )
  • Ведение страниц в соц. сетях (Публикация контента/постов в сообществе, полное администрирование
  • Привлечение целевой аудитории в сообщества. Оплата за подписчика.
  • Организация рекламных кампаний в тематических крупных сообществах
  • Прямой целевой трафик на Ваш сайт с соц. сетей
  • Упаковка соц. сетей (Единый стиль, шапка, идеология)
  • Аудит профиля, анализ конкурентов, стратегия, воронка продаж.
  • Создание продажных презентаций.
  • и другое...
Остались вопросы? Хотите проконсультироваться? Пишите мне. Всегда открыт и рад помочь вам! 

Контакты со мной

Telegram

Почта: [email protected]

  • Обработка фото

    Примером обработки фото будут 2 странички  1. https://www.instagram.com/louisabrueg/?hl=ru 2. https://www.instagram.com/mnestik_/?hl=ru Прошу указать стоимость за готовое фото!

    Обработка фотографий30 заявок
    Закрыт
    3 года назад