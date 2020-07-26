Примером обработки фото будут 2 странички 1. https://www.instagram.com/louisabrueg/?hl=ru 2. https://www.instagram.com/mnestik_/?hl=ru Прошу указать стоимость за готовое фото!
Обработка фотографий30 заявок
Закрыт
3 года назад
Работаю с соц. сетями: Instagram, Facebook.
Использую только белые и легальные методы, без накруток и giveaway.
Моя команда состоит из трёх человек.
Я - таргетолог
Дика Юлия - веб дизайнер на одном из телеканалов
Ефременко Андрей - фотограф, smm
Контакты со мной
Почта: [email protected]
Примером обработки фото будут 2 странички 1. https://www.instagram.com/louisabrueg/?hl=ru 2. https://www.instagram.com/mnestik_/?hl=ru Прошу указать стоимость за готовое фото!