SMM. Таргетированная реклама. Упаковка

Работаю с соц. сетями: Instagram, Facebook.

Использую только белые и легальные методы, без накруток и giveaway.

Моя команда состоит из трёх человек.

Я - таргетолог

Дика Юлия - веб дизайнер на одном из телеканалов

Ефременко Андрей - фотограф, smm

﻿

Предоставляемые услуги:

Настройка и ведение таргетированной рекламы в Facebook , Instagram,

Подготовка профиля перед запуском Рекламной Компании

Выявление конкретных социальных сетей для более эффективного продвижения

Создание сообществ (дизайн, оформление, первичное наполнение )

Ведение страниц в соц. сетях (Публикация контента/постов в сообществе, полное администрирование

Привлечение целевой аудитории в сообщества. Оплата за подписчика.

Организация рекламных кампаний в тематических крупных сообществах

Прямой целевой трафик на Ваш сайт с соц. сетей

Упаковка соц. сетей (Единый стиль, шапка, идеология)

Аудит профиля, анализ конкурентов, стратегия, воронка продаж.

Создание продажных презентаций.

и другое...

Остались вопросы? Хотите проконсультироваться? Пишите мне. Всегда открыт и рад помочь вам!

Контакты со мной

Telegram

Почта: [email protected]