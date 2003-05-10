timganova

Анна timganova

 
20 летКазахстан/Алматы
2 года на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$12
выплачено фрилансерам
40%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Перевод слов и предложений на украинский и английский

    Необходимо перевести слова и предложения с русского на украинский и английский языки. Тестово нужно перевести одно предложение: Голосовые рассылки по вашей базе номеров - робот обзвонит 1000 номеров за пару минут, дешевле оператора в несколько раз.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    6 месяцев назад

  • Перевод аудиороликов с казахского на русский

    Необходимо будет прослушать аудиоролики на казахском и написать перевод на русском. Ролики не длинные, от 10 сек до минуты. По большей части, 20 сек. Объем работы небольшой, ролики будут отправляться в чат в телеграме. Оплата за ...

    Переводы21 заявка
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Консультация по договору, Индонезия - Гонконг

    Добрый день. Нужна консультация по договору о передаче неисключительной лицензии, от Гонконгской компании Индонезийской. Также нужна будет консультация по приему платежей и налогам (при получении дохода по лицензии, какой налог будет платить наш партнер? при ...

    Юридические услуги3 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Редактура украинского текста для сайта

    Здравствуйте! Требуется выполнить редактуру украинского текста для лендинга, перевод был выполнен гугл-транслитом. Нужно будет сделать тестовое задание, отредактировать небольшой фрагмент: """""Скільки коштують голосові розсилки за допомогою ja ja voice? 1,7 рубля за хвилину. Оплата йде тільки ...

    Тексты для сайта
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    год назад
Отзывы фрилансеров
FasterWork
24 годаУкраина
год в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
6 месяцев назад
Перевод слов и предложений на украинский и английский
Отличный заказчик, быстрая оплата и четкое ТЗ.
Спасибо за оперативный перевод на украинский и английский, все вовремя, претензий нет!
Ответный отзыв
marina_yosipenko
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$2
10 баллов
год назад
Редактура украинского текста для сайта
Дякую за співпрацю!
Спасибо! Всё быстро и качественно - требовалось перевести тексты для сайта, никаких претензий нет!
Ответный отзыв