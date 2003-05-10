Необходимо перевести слова и предложения с русского на украинский и английский языки. Тестово нужно перевести одно предложение: Голосовые рассылки по вашей базе номеров - робот обзвонит 1000 номеров за пару минут, дешевле оператора в несколько раз.
- Переводы1 исполнительЗавершен6 месяцев назад
Необходимо будет прослушать аудиоролики на казахском и написать перевод на русском. Ролики не длинные, от 10 сек до минуты. По большей части, 20 сек. Объем работы небольшой, ролики будут отправляться в чат в телеграме. Оплата за ...Переводы21 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
Добрый день. Нужна консультация по договору о передаче неисключительной лицензии, от Гонконгской компании Индонезийской. Также нужна будет консультация по приему платежей и налогам (при получении дохода по лицензии, какой налог будет платить наш партнер? при ...Юридические услуги3 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Перевод с русского языка технические фразы для размещения на сайтеПереводынет заявокЗакрытгод назад
Здравствуйте! Требуется выполнить редактуру украинского текста для лендинга, перевод был выполнен гугл-транслитом. Нужно будет сделать тестовое задание, отредактировать небольшой фрагмент: """""Скільки коштують голосові розсилки за допомогою ja ja voice? 1,7 рубля за хвилину. Оплата йде тільки ...Переводы1 исполнительЗавершенгод назад