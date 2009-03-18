Необходимо доработать скрипт динамичной фото-галереи. Flesh8, ActionScript2 Пример www.myflashxml.com/dynami.. Предложения отправляйте на почту [email protected]
Веб-программирование7 заявок
Закрыт
16 лет назад
Необходимо доработать скрипт динамичной фото-галереи. Flesh8, ActionScript2 Пример www.myflashxml.com/dynami.. Предложения отправляйте на почту [email protected]
Нужно разработать дизайн и прикрепить на shop-script для интернет- магазина по продаже электротехнических товаров (кабель, розетки, выключатели, автоматы, УЗО, светотехника и т.д.) . Присылайте свои портфолио и ЦЕНЫ на почту [email protected]