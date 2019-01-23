Услуги по продвижению сайтов в ТОП и не только =)
Здравствуйте!
- Занимаюсь раскруткой и продвижением сайтов на поиске более 6 лет (приоритетные тематики: seo, недвижимость, строительство, юриспруденция, интернет-магазины, эзотерика). Перед началом работ всегда провожу детальный аудит/аналитику проекта и уведомляю заказчика о результатах.
- Готова работать с любыми направлениями (инфо/коммерция), есть опыт.
- Пишу хорошие тексты! Сео-копирайтинг, рерайт по тургеневу, главреду, любые проверки уникальности.
- Умею в верстку, настройку cms, создание сайтов, поглаживание лендингов.
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Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
5 лет назад
Рекомендую данного исполнителя. Быстро выполнила задание. Текст легко и приятно читать. Спасибо, Виктория!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик с четким тз и своевременной оплатой. Благодарю за заказ!
$10
10 баллов
5 лет назад
Быстро, качественно - вся работа сделана хорошо и без лишней волокиты. Спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, с которым легко и приятно работать!