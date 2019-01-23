tirmino

Виктория tirmino

 
36 летРоссия/Краснодар
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Услуги по продвижению сайтов в ТОП и не только =)

Здравствуйте!

  • Занимаюсь раскруткой и продвижением сайтов на поиске более 6 лет (приоритетные тематики: seo, недвижимость, строительство, юриспруденция, интернет-магазины, эзотерика). Перед началом работ всегда провожу детальный аудит/аналитику проекта и уведомляю заказчика о результатах.
  • Готова работать с любыми направлениями (инфо/коммерция), есть опыт.
  • Пишу хорошие тексты! Сео-копирайтинг, рерайт по тургеневу, главреду, любые проверки уникальности.
  • Умею в верстку, настройку cms, создание сайтов, поглаживание лендингов.
Продвижение сайта в ТОП
Отзывы заказчиков
Lukerka
Юлия 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
$4
10 баллов
5 лет назад
Жилой комплекс - описание, инфостиль
Рекомендую данного исполнителя. Быстро выполнила задание. Текст легко и приятно читать. Спасибо, Виктория!
Прекрасный заказчик с четким тз и своевременной оплатой. Благодарю за заказ!
Ответный отзыв
borisbsd
Борис 
43 годаИзраиль
8 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Рерайт 4-х статей по недвижимости (новости)
Быстро, качественно - вся работа сделана хорошо и без лишней волокиты. Спасибо.
Отличный заказчик, с которым легко и приятно работать!
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