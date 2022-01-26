tka4uk_s

Сергей Ткачук tka4uk_s

 
45 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Встраиваемая система из двух блоков с беспроводной связью

    Требуется разработать встраиваемую систему из двух блоков: управляющего и исполнительного. Управляющий блок должен иметь кнопки, индикатор заряда и работать от батареи. Исполнительный блок оснащен электродвигателем и также питается от батареи. Оба блока связаны беспроводным протоколом на расстоянии до 2 м. Необходима разработка электрической схемы, программирование контроллеров и создание MVP. Рассматриваются предложения по промышленному производству устройства.

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад