Требуется разработать встраиваемую систему из двух блоков: управляющего и исполнительного. Управляющий блок должен иметь кнопки, индикатор заряда и работать от батареи. Исполнительный блок оснащен электродвигателем и также питается от батареи. Оба блока связаны беспроводным протоколом на расстоянии до 2 м. Необходима разработка электрической схемы, программирование контроллеров и создание MVP. Рассматриваются предложения по промышленному производству устройства.