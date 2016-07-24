tmp3tmp3tmp3

$500
написать апп для контроля другого приложения называемого wechat.com нажимать кнопки писать сообщения вопросы по скайпу
Мобильные приложения3 заявки
Закрыт
9 лет назад
написать апп для контроля другого приложения называемого wechat.com нажимать кнопки писать сообщения вопросы по скайпу
Сделать умный парсер чтобы находил техническиехарактеристики в тексте описания продукта, выбирал блок тех данных и выводил его отдельно от текста. Вот списки продуктов То что они на китайском можно загрузить ...