Курсовой проект. Необходимо создать web-сервис компиляции панорамных фотографий. Все требования в прикрепленном файле.
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Закрыт
16 лет назад
Курсовой проект. Необходимо создать web-сервис компиляции панорамных фотографий. Все требования в прикрепленном файле.
Необходимо создать приложение используя объектно-ориентированный язык(С++, Java ...) с применением паттернов проектирования: Abstract Factory, Singleton, Composite, Iterator, Observer. Описание и детали в прикрепленном файле.