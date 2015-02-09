См. приложенные файлы. Надо это воплотить в жизнь. Чтобы было не какой-то скетч, а приличный лендинг. Необходимо нарисовать, сделать макет и заверстать его (html5 и css3). На выходе макет PSD, архив c ...
Дизайн сайтов39 заявок
Закрыт
7 лет назад
См. приложенные файлы. Надо это воплотить в жизнь. Чтобы было не какой-то скетч, а приличный лендинг. Необходимо нарисовать, сделать макет и заверстать его (html5 и css3). На выходе макет PSD, архив c ...
На основе черновика (от руки) сделать логотип, для вставки на сайт. Скан рисунка (бОльшего размера - предоставлю) Результат - исходник и готовая для вставки в html, с прозрачным слоем, картинка. Две версии: ...