tomtorn

Сергей tomtorn

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн и верстка лэндинга

    См. приложенные файлы. Надо это воплотить в жизнь. Чтобы было не какой-то скетч, а приличный лендинг. Необходимо нарисовать, сделать макет и заверстать его (html5 и css3). На выходе макет PSD, архив c ...

    CSSHTML
    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать логотип в хорошем качестве

    $9

    На основе черновика (от руки) сделать логотип, для вставки на сайт. Скан рисунка (бОльшего размера - предоставлю) Результат - исходник и готовая для вставки в html, с прозрачным слоем, картинка. Две версии: ...

    HTML
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$9
10 баллов
10 лет назад
Сделать логотип в хорошем качестве
HTML
Приятно работать с Сергеем! Оплата мгновенно, буду рада сотрудничеству)
Благодарю за отличную работу! Быстро и качественно!
Ответный отзыв