Константин Ведерников top-7top-7
38 летРоссия/Нижний Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Экспертное seo продвижение сайтов в поисковых системах
Экспертное seo продвижение сайтов в поисковых системах Yandex, Google.
Разработка и создание сайтов, редизайн, обслуживание.
Аудит.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Региональное SEO продвижение. Трактора. ТОП-5134 просмотра
- Региональное SEO продвижение. Нарко-центр. ТОП-7168 просмотров
- SEO продвижение. АМЗ. ТОП10. Россия.141 просмотр
- Региональное продвижение сайта. Завод. Топ-1188 просмотров
- Сайт Visual Wedding команда проф. фотографов210 просмотров
- Сайт КВН Открытая Лига127 просмотров
- Comedy Club (G. Style)142 просмотра
Поисковые системы (SEO)
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Сайты «под ключ»
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