topSSSpot

Александр topSSSpot

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
3D моделирование и визуализация

Предоставляю услуги по:

-3D Моделированию;

-3D Визуализации;

-Текстурированию;

-Постобработки;

------------------------------------

Обращаю Ваше внимание на то, что в разделе "Портфолио", могут быть не все мои работы, поэтому рекомендую просматривать их намоем сайте.

Портфолио

Отзывы заказчиков

toxxast
40 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
10 лет назад
3D визуализация товаров
Александр просто Красавчек) Работу выполнил в срок, без лишних вопросов. Всем доволен... продолжаю сотрудничество с ним. ВСЕМ советую!!!
Антон хороший заказчик. Четкое ТЗ, разумные сроки на выполнение, быстрые ответы на возникающие вопросы в процессе работы и ни каких проблем с оплатой. С такими людьми приятно работать. Продолжаю сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
3D-графика
1 отзыв
$10/час
от $1700от 1 дня
нет рейтинга