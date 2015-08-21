3D моделирование и визуализация
Предоставляю услуги по:
-3D Моделированию;
-3D Визуализации;
-Текстурированию;
-Постобработки;
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Обращаю Ваше внимание на то, что в разделе "Портфолио", могут быть не все мои работы, поэтому рекомендую просматривать их намоем сайте.
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Портфолио
- Декоративный рельеф 01345 просмотров
- Декоративный рельеф 02324 просмотра
- Apple MacBook366 просмотров
- Граната324 просмотра
- Часы RoboCop747 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
10 лет назад
Александр просто Красавчек) Работу выполнил в срок, без лишних вопросов. Всем доволен... продолжаю сотрудничество с ним. ВСЕМ советую!!!
Ответный отзыв
Антон хороший заказчик. Четкое ТЗ, разумные сроки на выполнение, быстрые ответы на возникающие вопросы в процессе работы и ни каких проблем с оплатой. С такими людьми приятно работать. Продолжаю сотрудничество. Рекомендую.
3D-графика
1 отзыв
$10/час
от $1700от 1 дня
нет рейтинга