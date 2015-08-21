3D моделирование и визуализация

Предоставляю услуги по:

-3D Моделированию;

-3D Визуализации;

-Текстурированию;

-Постобработки;

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Обращаю Ваше внимание на то, что в разделе "Портфолио", могут быть не все мои работы, поэтому рекомендую просматривать их намоем сайте.