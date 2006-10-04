toschka

Антон Буряков toschka

 
47 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Нужно нарисовать дизайн сайта

    Нужно нарисовать дизайн сайта. Сайт работающий и существующий. Тематика - IT, компьютеры, интернет. Дизайн нужен: 1. без особых "графических наворотов" 2. легкий (сайт часто грузят с мобильных) 3. читабельный и юзабильный 4. интересный, современный (можно с элементами веб2.0) 5. в ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн форума IPB

    Требуется нарисовать дизайн (стиль) для форума ipb 2.0.4. Конечно же красиво, с уникальной графикой, уникальными кнопками, максимально под моды приаттачить. Максимально переделать от стандартного логотипа. Т.е. просто заменить цвета - такой вариант не подходит. Логотип остается ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт-чекер

    Добрый день, требуется написать серверный скрипт, проверяющий статус доменов com.ua (занят, свободен), подключение к whois (простенький whois очень) на определенном кол-ве потоков (возможность выставления в скрипте). Поддержка прокси не нужна Работа по системе - читает базу ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Простая хтмл верстка

    Требуется хтмл верстка одного сайта по уже готовому дизайну (т.е. всего 1 хтмл страница), все сделать нужно аккуратно, с шрифтами, графикой и т.д, дабы максимально соответствовало нарисованному дизайну оплата только после выполнения работы, без предоплат и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн для будущего сервиса блогов

    Ищу человека, который в состоянии нарисовать дизайн для будущего сервиса блогов (аля - жж). Даже наверно не дизайн, а просто макето-шаблон поверхностные требования: нарисовать требуется 1 хтмл страницу, типа шаблона с графикой, в css ввести, на хтмл, ...

    CSS
    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Ньюсмейкер

    Требуется ньюсмейкер на сайт http://www.exploit.in (человек, способный периодически обновлять новости на сайте) обновление минимум 5 раз в сутки, новости возможно переводить, переделывать и тд (те не полностью эксклюзив), но не копипастить бездумно конечно же, оплата раз ...

    Новости для сайта
    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Продвижение сайтов

    Есть некоторое число сайтов, а именно: http://www.exploit.in http://lenta.in http://defaces.ws и т.д. некоторые прилично раскрученные уже на данный момент, задача состоит в выводе данных сайтов в поисковиках в топы. Под выводом я не имею ввиду вывод по определенным запросам, а именно ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Администратор

    $100

    Требуется администратор на сайт http://lenta.in На Вас возлагается ответственность за полное развитие сайта. Оплата возможна вперед.

    Прочее18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Администратор

    Требуется администратор (ньюсмейкер) на сайт http://www.exploit.in и форум http://www.exploit.in/forum, который сможет писать новости, пополнять статьи, раскручивать и следить за форумом

    Прочее11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
denis_pl
41 годПольша
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Простая хтмл верстка
Отлично сработались, очень понравилось.
сделано все было очень аккуратно, качественно и быстро, что и требовалось изначально спасибо, приятно было работать
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