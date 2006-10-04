Нужно нарисовать дизайн сайта. Сайт работающий и существующий. Тематика - IT, компьютеры, интернет. Дизайн нужен: 1. без особых "графических наворотов" 2. легкий (сайт часто грузят с мобильных) 3. читабельный и юзабильный 4. интересный, современный (можно с элементами веб2.0) 5. в ...
- Дизайн сайтов56 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется нарисовать дизайн (стиль) для форума ipb 2.0.4. Конечно же красиво, с уникальной графикой, уникальными кнопками, максимально под моды приаттачить. Максимально переделать от стандартного логотипа. Т.е. просто заменить цвета - такой вариант не подходит. Логотип остается ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день, требуется написать серверный скрипт, проверяющий статус доменов com.ua (занят, свободен), подключение к whois (простенький whois очень) на определенном кол-ве потоков (возможность выставления в скрипте). Поддержка прокси не нужна Работа по системе - читает базу ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется хтмл верстка одного сайта по уже готовому дизайну (т.е. всего 1 хтмл страница), все сделать нужно аккуратно, с шрифтами, графикой и т.д, дабы максимально соответствовало нарисованному дизайну оплата только после выполнения работы, без предоплат и ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
Ищу человека, который в состоянии нарисовать дизайн для будущего сервиса блогов (аля - жж). Даже наверно не дизайн, а просто макето-шаблон поверхностные требования: нарисовать требуется 1 хтмл страницу, типа шаблона с графикой, в css ввести, на хтмл, ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется ньюсмейкер на сайт http://www.exploit.in (человек, способный периодически обновлять новости на сайте) обновление минимум 5 раз в сутки, новости возможно переводить, переделывать и тд (те не полностью эксклюзив), но не копипастить бездумно конечно же, оплата раз ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть некоторое число сайтов, а именно: http://www.exploit.in http://lenta.in http://defaces.ws и т.д. некоторые прилично раскрученные уже на данный момент, задача состоит в выводе данных сайтов в поисковиках в топы. Под выводом я не имею ввиду вывод по определенным запросам, а именно ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Требуется администратор на сайт http://lenta.in На Вас возлагается ответственность за полное развитие сайта. Оплата возможна вперед.Прочее18 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется администратор (ньюсмейкер) на сайт http://www.exploit.in и форум http://www.exploit.in/forum, который сможет писать новости, пополнять статьи, раскручивать и следить за форумомПрочее11 заявокЗакрыт17 лет назад