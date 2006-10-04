Есть некоторое число сайтов, а именно: http://www.exploit.in http://lenta.in http://defaces.ws и т.д. некоторые прилично раскрученные уже на данный момент, задача состоит в выводе данных сайтов в поисковиках в топы. Под выводом я не имею ввиду вывод по определенным запросам, а именно ...