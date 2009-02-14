total_abandon

Разработка безопасных, высоконагруженных проектов на базе LAMP
+ Разработка безопасных, высоконагруженных проектов и веб приложений на базе linux(debian/redhat based)
- PHP5.5
MySQL, PostgreSQL
Apache2/nginx
Javascript, AJAX, JQuery, JSON
+ Настройка веб сервера linux(debian/redhat based) для безопасного и производительного запуска веб приложений.
+ Администрирование linux(debian/redhat based)
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
15 лет назад
Отличная работа. Сделано в срок, без лишних вопросов. Четкое понимание и выполнение проекта.
Ответный отзыв
Анна молодец, отлично понимает поставленные задачи, оплачивает в заданные сроки, было очень приятно иметь с вами дело, надеюсь сотрудничать в будущем.