total_abandon

Арсен total_abandon

 
43 годаАрмения/Ереван
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработка безопасных, высоконагруженных проектов на базе LAMP

+ Разработка безопасных, высоконагруженных проектов и веб приложений на базе linux(debian/redhat based)

    PHP5.5

    MySQL, PostgreSQL

    Apache2/nginx

    Javascript, AJAX, JQuery, JSON

+ Использование технологий и расширений таких как - Sphinx, APCache, Memcached, Amazon Web Services (S3), XML-RPC, SOAP

+ Настройка веб сервера linux(debian/redhat based) для безопасного и производительного запуска веб приложений.

+ Администрирование linux(debian/redhat based)

JavascriptMySQLPostgreSQLjQueryLinuxNginxDebianAjax
Отзывы заказчиков
ye13
50 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Программист с отличным знанием javascipt
Отличная работа. Сделано в срок, без лишних вопросов. Четкое понимание и выполнение проекта.
Анна молодец, отлично понимает поставленные задачи, оплачивает в заданные сроки, было очень приятно иметь с вами дело, надеюсь сотрудничать в будущем.
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