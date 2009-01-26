Модуль голосования Администрирование: – Список номинантов (id, название, раздел, кол-во проголосовавших) – Добавление номинантов (название, раздел) – Удаление номинантов – Редактирование номинантов – Разблокировать номинанта (при этом номинант отображается в списке формы на сайте) -------------------------------------------------------------------------------------------------- ...
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно доработать скрипт галереи 1. Сделать редактирование описание изображения. Поле для ввода описание открывается в том же окне. пример в прикрепленном файле таблица для галереи CREATE TABLE `estet_images_gallery` ( `id` bigint(20) NOT NULL auto_increment, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно написать javascript добавление товаров(мест) в корзину+ удаление+передача этих данных далее в json формате _http://jazz.su/proba/index2.php- слайд добавление местВеб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Расположение элементов на схеме + сделать shopping card, с подобным добавлением в корзину _http://interface.eyecon.ro/demos/cart.html#Завершен15 лет назад
Для backenda нужно написать модуль добавления информацииЗакрыт15 лет назад
Модуль галерея 1 Добавление multiplay upload изображений 2 индикатор загрузки при добавлении изображений, 3 отображение на странице добавленных изображений без перезагрузки страницы 4 удаление изображения( с базы и с сервера соответвенно) без перезагрузки страницы 5.Для ...Завершен15 лет назад