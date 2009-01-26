ye13

Anna Letenska ye13

 
50 лет
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Голосование php&ajax

    Модуль голосования Администрирование: – Список номинантов (id, название, раздел, кол-во проголосовавших) – Добавление номинантов (название, раздел) – Удаление номинантов – Редактирование номинантов – Разблокировать номинанта (при этом номинант отображается в списке формы на сайте) -------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

    PHPAjax
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка галереи. Знание Ajax+ PHP

    Нужно доработать скрипт галереи 1. Сделать редактирование описание изображения. Поле для ввода описание открывается в том же окне. пример в прикрепленном файле таблица для галереи CREATE TABLE `estet_images_gallery` ( `id` bigint(20) NOT NULL auto_increment, ...

    PHPAjax
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа для программиста CodeIgniter(ajax,jquery)

    Модуль галерея 1 Добавление multiplay upload изображений 2 индикатор загрузки при добавлении изображений, 3 отображение на странице добавленных изображений без перезагрузки страницы 4 удаление изображения( с базы и с сервера соответвенно) без перезагрузки страницы 5.Для ...

    jQueryAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
total_abandon
Арсен 
43 годаАрмения
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Программист с отличным знанием javascipt
Анна молодец, отлично понимает поставленные задачи, оплачивает в заданные сроки, было очень приятно иметь с вами дело, надеюсь сотрудничать в будущем.
Отличная работа. Сделано в срок, без лишних вопросов. Четкое понимание и выполнение проекта.
Ответный отзыв
Andrio_Weblancer
Андрей 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов
$80
10 баллов
15 лет назад
Работа для программиста CodeIgniter(ajax,jquery)
Работой остался доволен! Анна молодец, задание чётко даёт, деньги перевела за работу как по часам. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. И всем настоятельно рекомендую ))
C задачей справился. Качественно, в срок.
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