Нашла Татьяну случайно, просто обратилась к первому в списке копирайтеру. Случайности не слоучайны:) три месяца плодотворного работали с Татьяной. Она написала кучу статей и заполнила три портала контентом - описания разделов, товаров, услуг по ключ. Исполнительна. Доброжелательна. И пишет замечательно. Сео статьи лучше ни у кого не видела.