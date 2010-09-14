traffstock

Требуется срочно написать парсер/граббер для одного украинского интернет-магазина и вытянуть весь каталог товаров. Оплата по факту предоставления сграбленного контента.
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
13 лет назад
Требуется срочно написать парсер/граббер для одного украинского интернет-магазина и вытянуть весь каталог товаров. Оплата по факту предоставления сграбленного контента.
Написать парсер для украинского интернет магазина.
Добрый вечер. В наличии есть сайт на какой-то самописной cms. Кодер,который все делал,куда-то пропал,а нужно срочно внести изменения. Буквально,в течении часа-двух. За срочность заплачу. ТЗ вышлю исполнителю на мыло.