tramplin777

Сайт https://leadok-context.ru Нужно чтобы с форм информация отправлялась в CRM Мегаплан Api Мегаплана https://dev.megaplan.ru
- $10Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! [b]Ищу людей кто может делать:[/b] -Анализ конкурентов в контекстной релкаме -Аудит настроенной кампании яндекс, гугл [b]Пример анализа конкурентов[/b] https://yadi.sk/d/pEYu3Q1s3S7rPM [b]Пример аудита настроенной контекстной рекламы[/b] https://yadi.sk/i/VzP1VJXD3S7rXN Пишите пожалуйста с примерами, если уже выполняли подобные задания.Контекстная реклама15 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно настроить кампанию Яндекс Директ и Google Adwords с 0 . Собрать ядро+ минус-слова, написать объявления релевантные 1 кл слово = 1 объявление. Полностью настроить используя весь потенциал яндекса и Google. Тематики сайтов на которые нужна реклама: - Услуги по ...Контекстная реклама29 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен Дизайнер для отрисовки Лендинг Пейдж для агенства контекстной рекламы. У вас должно быть портфолио 10+ примеров работ.Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт6 лет назад
Макет тут http://7vjxta.axshare.com Лого тут http://bootymaker-shorts.ru/assets/img/minilogo.png Контент тут https://yadi.sk/d/o_BWHdL83EqXUc Дизайн предложите, как лучше сделать. Пример на сайте bootymaker-shorts.ru Возможно в таком стиле и нужно делать, красные кнопки или лучше розовые ) Главное чтобы было ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Здравствуйте! Имеется лендинг. Требуется вставить грамотно код формы отправки в лендинг. Сам код отправки форм, имеется. Работы на 10 минут для знающего код.Завершен7 лет назад
- $6
Здравствуйте! Выкачал лендинг - одна страница. JQ скрипты скачались, но не работают. Из-за верстки похоже. Есть мой сайт, есть сайт донор. Нужно поправить скрипты, чтобы работали как в примере донора. Также нужно переделать код формы отправки заявок. Работа не ...Завершен7 лет назад
Нужно найти ошибку в коде. Есть сайт одностраничник, с него с форм заказы отправляются в amocrm. У этого сайта есть мобильная версия, заказы с форм с него отправляются в amocrm, не как заявки, а как телефонные ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте! Нужно настроить компанию Яндекс Директ с 0 . Собрать ядро+ минус-слова, написать объявления релевантные 1 кл слово = 1 объявление.Контекстная реклама24 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Здравствуйте! Нужен человек, кто имел опыт работы с API amoCRM . https://developers.amocrm.ru/?_ga=1.180429792.670832179.1457770951 https://developers.amocrm.ru/rest_api/ Требуется интеграция сайта с amoCRM. Для человека с опытом не составит особого труда. Не хочется использовать сторонние виджеты. Возможно можно использовать внутренний редактор форм amoCRM, но в таком ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте! Есть 4 страницы. Залиты на хост. 1 Нужно в каждой странице вставить код, чтобы информация с форм отправлялась на емайл. 2 Поправить верстку, удалить не нужный код, добавить нужные скрипты для корректной работы элементов. Работа не сложная, на ...Завершен8 лет назад