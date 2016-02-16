tramplin777

Александр Тарасов tramplin777

 
37 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
tizis
Роман 
26 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Вставить код формы отправки в лендинг
Все хорошо, рекомендую.
Рекомендую!
Ответный отзыв
dependable
Виталий 
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$6
10 баллов
7 лет назад
Не работают скрипты на лендинге. Требуется найти ошибку
++
Выполнил быстро! Рекомендую!
Ответный отзыв
rbarantsevich
Роман 
28 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Найти ошибку в коде html,php одностраничника
Отличный заказчик, четкое задание своевременная оплата.
Быстро выполнил заказ! Будем работать дальше. Рекомендую!
Ответный отзыв
edgarsedov
Эдгар 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Нужно интегрировать лендинг с AmoCRM
Отличный заказчик! Сразу и конкретно объяснил, что нужно сделать, предоставил все доступы и сразу отвечал, когда требовалось что-то уточнить. Очень приятно работать!
Все быстро сделал и понятно объяснил. Приятно работать! Рекомендую!
Ответный отзыв
freenerv
Дмитрий 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$45
10 баллов
8 лет назад
Выполнить работы на странице сайта. Срок сегодня.
Приятно было поработать.
Выполнил все вовремя. Всегда на связи, не пропадает! Рекомендую!
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