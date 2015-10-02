trend-sky

Юрий trend-sky

 
32 годаРоссия/Нижний Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
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от 2 дней
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Верстка полиграфии
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от $10
от 2 дней
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Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 2 дней
нет рейтинга