trendmasterby

Виктор trendmasterby

 
38 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Специалист по трафику: SEO, SMM, PPC, OZON

Занимаюсь интернет рекламой и маркетингом с 2006 года. Хорошо знаком с раскруткой сайтов и продвижением в ТОП 3 Яндекс и Google по Беларуси и России.

Большую часть времени уделяю оптимизации сайтов (SEO), контекстная реклама Яндекс.Директ и Google Ads знаю на среднем уровне.

Разрабатываю посадочные страныцы на HTML и WordPress. Хорошо Знаком с настройками хостинга сайтов, миграции почты и настройки NS

Навыки по порядку:

1.SEO оптимизация сайтов и интернет-магазинов;

2.Продвижение сайтов по трафику и позициям;

3.Настройка и ведение Google Adwords;

4.Настройка и ведение Яндекс Директ;

5.Настройка рекламы vk;

6.Настройка и ведение рекламы в Facebook;

7.Верстка сайтов с использованием HTML/CSS, JavaScript, PHP;

8.Создание сайтов и интернет-магазинов на WordPress;

9.Занимаюсь web-дизайном, дизайном наружной рекламы;

10.Монтирую видео ролики снятые на GoPro 7;

11.Занимаюсь продвижением аккаунтов в социальных сетях.

https://vk.com/farmaceft13

https://www.instagram.com/viktor_krytski/

https://www.facebook.com/farmaceft13

https://ok.ru/profile/571547731839

https://twitter.com/trendmasterby

https://t.me/TrendMaster

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ubuntu 22.04 установить панель Hestia

    $200

    Требуется специалист по Ubuntu 22.04 для установки панели Hestia. Пользователь столкнулся с блокировками суперпользователя, что мешает дальнейшим установкам. Необходима помощь в решении этой проблемы и успешной настройке панели.

    Системное администрирование6 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • SEO битрикс

    Изучите важность SKU тега для индексации страниц в поисковых системах. Узнайте, как оптимизация SEO в Битрикс может улучшить видимость вашего сайта в Google.

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Битрикс уведомления

    Необходимо разработать систему уведомлений, которая будет отправлять сообщения на почту при отмене заказа в интернет-магазине на платформе Битрикс. Убедитесь, что уведомления содержат всю необходимую информацию о заказе.

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Корректировки в Битрикс

    Необходимо внести изменения в мобильную версию сайта на платформе Битрикс, добавив отображение времени работы в шапке сайта. Ожидается качественная реализация с учетом дизайна и функциональности.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Браузер блокирует доступ к сайту

    Изучите причины блокировки доступа к сайту в браузерах, таких как Google и Яндекс. Узнайте, почему сайт может быть помечен как фишинг и какие меры можно предпринять для устранения проблемы. Получите рекомендации по проверке SSL-сертификата и улучшению репутации сайта.

    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить галерею на сайт html/css

    Требуется добавить галерею на сайт, состоящий из 5 страниц, с использованием HTML и CSS. Фотографии будут загружены заказчиком. Ищется программист для постоянного сотрудничества.

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Парсинг copart.com под wordpress

    Здравствуйте. Требуется спарсить лоты с copart.com и загрузить на wordpress. У меня возник вопрос с парсингом csv массива фото. Не все ссылки с фото на сайте рабочие. Предлагайте цены. Будет искать решение задачи.

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

egorliap
Егор 
23 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
3 года назад
Починить форму заявки на сайте
HTML
Приятно работать с хорошими заказчиками)
Ответственный подход к выполнению задачи. Коммуникабельность.
Ответный отзыв
xr1s0nx
Артем 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Добавить галерею на сайт html/css
CSSHTML
Все отлично!
Работа выполнена. Есть нюансы несущественные. Общение по делу, сроки соблюдены. Благодарю за работу!
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