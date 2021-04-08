trendmasterby

Специалист по трафику: SEO, SMM, PPC, OZON

Занимаюсь интернет рекламой и маркетингом с 2006 года. Хорошо знаком с раскруткой сайтов и продвижением в ТОП 3 Яндекс и Google по Беларуси и России.



Большую часть времени уделяю оптимизации сайтов (SEO), контекстная реклама Яндекс.Директ и Google Ads знаю на среднем уровне.



Разрабатываю посадочные страныцы на HTML и WordPress. Хорошо Знаком с настройками хостинга сайтов, миграции почты и настройки NS

Навыки по порядку:

1.SEO оптимизация сайтов и интернет-магазинов;

2.Продвижение сайтов по трафику и позициям;

3.Настройка и ведение Google Adwords;

4.Настройка и ведение Яндекс Директ;

5.Настройка рекламы vk;

6.Настройка и ведение рекламы в Facebook;

7.Верстка сайтов с использованием HTML/CSS, JavaScript, PHP;

8.Создание сайтов и интернет-магазинов на WordPress;

9.Занимаюсь web-дизайном, дизайном наружной рекламы;

10.Монтирую видео ролики снятые на GoPro 7;

11.Занимаюсь продвижением аккаунтов в социальных сетях.

https://vk.com/farmaceft13

https://www.instagram.com/viktor_krytski/

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