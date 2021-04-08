Требуется специалист по Ubuntu 22.04 для установки панели Hestia. Пользователь столкнулся с блокировками суперпользователя, что мешает дальнейшим установкам. Необходима помощь в решении этой проблемы и успешной настройке панели.
Занимаюсь интернет рекламой и маркетингом с 2006 года. Хорошо знаком с раскруткой сайтов и продвижением в ТОП 3 Яндекс и Google по Беларуси и России.
Большую часть времени уделяю оптимизации сайтов (SEO), контекстная реклама Яндекс.Директ и Google Ads знаю на среднем уровне.
Разрабатываю посадочные страныцы на HTML и WordPress. Хорошо Знаком с настройками хостинга сайтов, миграции почты и настройки NS
Навыки по порядку:
1.SEO оптимизация сайтов и интернет-магазинов;
2.Продвижение сайтов по трафику и позициям;
3.Настройка и ведение Google Adwords;
4.Настройка и ведение Яндекс Директ;
5.Настройка рекламы vk;
6.Настройка и ведение рекламы в Facebook;
7.Верстка сайтов с использованием HTML/CSS, JavaScript, PHP;
8.Создание сайтов и интернет-магазинов на WordPress;
9.Занимаюсь web-дизайном, дизайном наружной рекламы;
10.Монтирую видео ролики снятые на GoPro 7;
11.Занимаюсь продвижением аккаунтов в социальных сетях.
https://www.instagram.com/viktor_krytski/
https://www.facebook.com/farmaceft13
https://ok.ru/profile/571547731839
https://twitter.com/trendmasterby
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