Впечатления от сотрудничества остались очень приятные. Исполнитель установил приемлемую цену, вложился в срок. Работа велась в итеративном режиме, исполнителем было прислано много серий дизайна. Результат радует глаз :) Остался доволен его работой, рекомендую.