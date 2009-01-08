triaffer

Евгений Деменикoв triaffer

 
38 летУкраина
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Web разработка

  • Дизайн внутреннего продукта компании

    Необходимо разработать дизайн для внутреннего продукта компании (сайта). Веб-сайт уже разработан, поэтому, крайне желательно оставаться в рамках существующего расположения элементов на страницах. Требуется подготовить макеты главной страницы и 4 диалоговых окон. Дизайн видится простым, удобным, без излишеств. Возможно сотрудничество ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Createh
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
$75
10 баллов
15 лет назад
Дизайн внутреннего продукта компании
Хороший, заказчик. Продуктивно работает с исполнителем. Рекомендую.
Впечатления от сотрудничества остались очень приятные. Исполнитель установил приемлемую цену, вложился в срок. Работа велась в итеративном режиме, исполнителем было прислано много серий дизайна. Результат радует глаз :) Остался доволен его работой, рекомендую.
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