Необходимо подготовить к работе PHP extension "stem" (pecl). http://pecl.php.net/package/stem Характиристики веб-севера: - Win 2003 - php 5.2.8
Настройка сервера/ПО1 заявка
Закрыт
15 лет назад
Необходимо подготовить к работе PHP extension "stem" (pecl). http://pecl.php.net/package/stem Характиристики веб-севера: - Win 2003 - php 5.2.8
Необходимо разработать дизайн для внутреннего продукта компании (сайта). Веб-сайт уже разработан, поэтому, крайне желательно оставаться в рамках существующего расположения элементов на страницах. Требуется подготовить макеты главной страницы и 4 диалоговых окон. Дизайн видится простым, удобным, без излишеств. Возможно сотрудничество ...