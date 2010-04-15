Мой опыт работы в Photoshop - 13 лет, в Corel Draw - 10 лет.

(Также работаю при необходимости в КОМПАС, Lightroom, Adobe Audition)

Подготовка изображений для сайта:

- Подготовка для интернет-магазина (фон, ретушь, размер, пропорции, презентабельность);

- Поиск необходимых изображений в интернете для вашего сайта;

- Поднятие изображения до уровня "уникальное по google и яндекс" - также важно для вашего сайта как и уникальный текст!;

- Удаление ненужных элементов, ватермарков;

- Наложение ватермарка или лого на изображения;

- Создание коллажей из нескольких фото;

- Создание схем, диаграмм, логических последовательностей стрелочками, инструкций по скриншотам.

Фото-редакторские услуги:

- коррекция цветности / яркости / тонов;

- реставрация поврежденных изображений;

- устранение эффекта красных глаз;

- ретушь кожи (удаление бликов и дефектов кожи);

- создание коллажей;

- конвертация из RAW с пост-обработкой;

- художественная обработка;

- Dodge&Burn обработка;

Полиграфические услуги:

- дизайн;

- верстка;

- визитки;

- обложки;

- картография;

- поиск названия вашего шрифта;

- подбор подобных шрифтов;

- создание векторных шрифтов (.ttf) из пиксель-арт;

- редактирование символов шрифта (.ttf) под ваши потребности.

P.s.: Уважаемый заказчик, я не возьму в работу военные и религиозные тематики (например в ювелирке подвески иконки и крестики или баннеры к 9 мая).

Из уважения к данному сайту я не разместил ссылки на мои профили в других биржах. При желании посмотреть там отзывы обратитесь ко мне в личной переписке. Жду ваших заказов, приятного вам дня!