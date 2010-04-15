trico

Андрей Горбунов trico

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Мой опыт работы в  Photoshop - 13 лет, в Corel Draw - 10 лет.

(Также работаю при необходимости в КОМПАС, Lightroom, Adobe Audition)

Подготовка изображений для сайта:

- Подготовка для интернет-магазина (фон, ретушь, размер, пропорции, презентабельность);

- Поиск необходимых изображений в интернете для вашего сайта;

- Поднятие изображения до уровня "уникальное по google и яндекс" - также важно для вашего сайта как и уникальный текст!;

- Удаление ненужных элементов, ватермарков;

- Наложение ватермарка или лого на изображения;

- Создание коллажей из нескольких фото;

- Создание схем, диаграмм, логических последовательностей стрелочками, инструкций по скриншотам.

Фото-редакторские услуги:

- коррекция цветности / яркости / тонов;

- реставрация поврежденных изображений;

- устранение эффекта красных глаз;

- ретушь кожи (удаление бликов и дефектов кожи);

- создание коллажей;

- конвертация из RAW с пост-обработкой;

- художественная обработка;

- Dodge&Burn обработка;

Полиграфические услуги:

- дизайн;

- верстка;

- визитки;

- обложки;

- картография;

- поиск названия вашего шрифта;

- подбор подобных шрифтов;

- создание векторных шрифтов (.ttf) из пиксель-арт;

- редактирование символов шрифта (.ttf) под ваши потребности.

P.s.: Уважаемый заказчик, я не возьму в работу военные и религиозные тематики (например в ювелирке подвески иконки и крестики или баннеры к 9 мая). 

Из уважения к данному сайту я не разместил ссылки на мои профили в других биржах. При желании посмотреть там отзывы обратитесь ко мне в личной переписке. Жду ваших заказов, приятного вам дня!

Портфолио

Отзывы заказчиков

Kotrin
47 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Визитки
Хороший исполнитель, оперативный, качественно все делает, ответственно подходит к заданию. Спасибо за работу!
Чёткое и понятное ТЗ. Спасибо за человеческое отношение, приятно с Вами работать! +10!
Ответный отзыв
RomanDutchak
Роман 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$8
10 баллов
14 лет назад
Вырезать примерно 8 обьектов из фона.
Приятный человек, быстро и качественно все выполнил. С этим материалом действительно можно работать. Спасибо! Будем сотрудничать.
Понятное задание. приятно работать когда человек знает чего он хочет. будем сотрудничать.
Ответный отзыв
domenik
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Разработка дизайна и текста для визитки
Очень быстро выполнил проект! оплатил я все сразу! Рекомендую данного фрилансера... Не забудь скинуть два мои заказа в TIF на почтовые ящики...
Быстро и оперативно! расчёт сразу после предоставления окончательного варианта. рекомендую!
Ответный отзыв
domenik
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$6
10 баллов
15 лет назад
Обработка и дописание текста в фотографии
Все очень быстро сделал и качественно! Деньги отправил как и обещал через электронную платежную систему webmoney...Рекомендую
Понятное ТЗ, поддержка связи в течение работы, быстрая оплата. приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
vlad87
Иван 
89 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Необходимо сделать фон на рисунке!
Супер! Все сделано быстро и качественно!
Оплата быстро и оперативно, - приятно работать!!
Ответный отзыв
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Обработка фотографий
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#167