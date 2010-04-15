Мой опыт работы в Photoshop - 13 лет, в Corel Draw - 10 лет.
(Также работаю при необходимости в КОМПАС, Lightroom, Adobe Audition)
Подготовка изображений для сайта:
- Подготовка для интернет-магазина (фон, ретушь, размер, пропорции, презентабельность);
- Поиск необходимых изображений в интернете для вашего сайта;
- Поднятие изображения до уровня "уникальное по google и яндекс" - также важно для вашего сайта как и уникальный текст!;
- Удаление ненужных элементов, ватермарков;
- Наложение ватермарка или лого на изображения;
- Создание коллажей из нескольких фото;
- Создание схем, диаграмм, логических последовательностей стрелочками, инструкций по скриншотам.
Фото-редакторские услуги:
- коррекция цветности / яркости / тонов;
- реставрация поврежденных изображений;
- устранение эффекта красных глаз;
- ретушь кожи (удаление бликов и дефектов кожи);
- создание коллажей;
- конвертация из RAW с пост-обработкой;
- художественная обработка;
- Dodge&Burn обработка;
Полиграфические услуги:
- дизайн;
- верстка;
- визитки;
- обложки;
- картография;
- поиск названия вашего шрифта;
- подбор подобных шрифтов;
- создание векторных шрифтов (.ttf) из пиксель-арт;
- редактирование символов шрифта (.ttf) под ваши потребности.
P.s.: Уважаемый заказчик, я не возьму в работу военные и религиозные тематики (например в ювелирке подвески иконки и крестики или баннеры к 9 мая).
Из уважения к данному сайту я не разместил ссылки на мои профили в других биржах. При желании посмотреть там отзывы обратитесь ко мне в личной переписке. Жду ваших заказов, приятного вам дня!
Портфолио
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