Уважаемые фрилансеры! Прошу принять участие в тендере на разработку полиграфической продукции для туристического портала. Необходимо разработать небольшой стикер, подарочную карту и флайер. Все детали в ТЗ, который я вышлю вам на емайл немедленно по требованию. Требования к дизайнеру ...