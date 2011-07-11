Преобразовать JEPG в "кривые".

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Представить макет изображения в виде подготовленного к печати файла. Макет принимается в следующих программах:
- Adobe Illustrator до версии CS3 (расширение "*.ai" или "*.eps")
- CoralDraw до версии X3 (расширение "*.crd" или "*.eps")
(не использовать интерактивные инструменты (перетекание, прозрачность, ореол, и др.)
- Adobe PhotoShop до версии CS3 (расширение "*.tiff" или "*.psd")
с сохранением всех рабочих слоев, с применением LZW компрессии)
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