Преобразовать JEPG в "кривые".

$5
Верстка полиграфииЗавершен4 заявки303 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Представить макет изображения в виде подготовленного к печати файла. Макет принимается в следующих программах:

- Adobe Illustrator до версии CS3 (расширение "*.ai" или "*.eps")

- CoralDraw до версии X3 (расширение "*.crd" или "*.eps")

(не использовать интерактивные инструменты (перетекание, прозрачность, ореол, и др.)

- Adobe PhotoShop до версии CS3 (расширение "*.tiff" или "*.psd")

с сохранением всех рабочих слоев, с применением LZW компрессии)

12 лет назад
ninurta
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
IkosterI
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 отзывов
12 лет назад
$5
1 день
Константин прекрасно справился с поставленной задачей в предельно сжатые сроки. Исполнение превзошло мои ожидания. Решения были простыми и элегантными, а от того эффективными. Быстрый отклик, адекватный подход, прекрасный результат. С радостью обращусь вновь!
Отличный заказчик, рекомендую!!!!
  • Похожие заказы

  • Требуется нарисовать карту клиента (Loyalty card)

    $20

    Необходимо нарисовать в векторе (под типографскую печать) карту клиента. В приложении есть старый вариант, лого уже сменился, во вложении есть новое лого в векторе. По карте должно быть понятно к какому магазину она относится, указано что ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Две листовки + визитка

    $10

    Необходимо сделать 2 листовки: формат А3 и А5. Представляют из себя лого (имеется) и текст. Не для типографии, будут просто распечатаны на принтере. А так же макетик визитки. Желательно прямо сейчас.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание дизайна дисконтной карты

    $50

    Создание дизайна дисконтной карты интернет-магазина детских товаров www.malishok.com.ua. Тех. требования: http://mcard.kiev.ua/teh.html Требования: Указание следующей информации обязательно: Номер телефона: (044) 353-27-66 Адрес сайта: www.malishok.com.ua (шрифт DomCasual) Система скидок: 500 грн. - 1% 1000 грн. - 2% 2500 грн. - 3% 4500 грн. - 5% 10000 грн. - 10% * ...

    Верстка полиграфии32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приватно для Петрушевская Татьяна (deart)

    $35

    Отправляю Вам два файла. В одном - оригинал картинки, на втором пример расстановки мебели в комнате, которая будет перекрывать рисунок. Нужно дорисовать видимую часть, которая вниз опускается на 60 см, а в бок имеет около ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн буклета.

    $100

    Буклет туристической компании формата А4 в 2 сложения. логотип есть, образцы фирменного стиля тоже. Срочно (1-2 дня) - 2 эскиза на выбор, потом доработка с реальным текстом в течение недели. Есть эскиз, который НЕ нравится, клиент ...

    Верстка полиграфии2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Редизайн листовки

    Необходим редизайн существующей листовки с учетом нового логотипа и новых фирменных цветов. Необходим фрилансер который сделает это качественно и со вкусом. Прошу писать цену и сроки, в личку не писать.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перерисовка картинки

    $5

    Необходимо перерисовать обложку книги. Все значки должны соответствовать друг другу, т.е. недопустимо использование разнотипных изображений (вектор+ фото плохого качества и т.п) Приветствуется изменение порядка следования значков на странице, а так же дополнения от себя по ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Переделать визитки из PSD в Coral

    Есть готовые визитки в формате PSD, необходимо переделать их в Corel, либо нарисовать заново в том же Corel. Вообщем кто как умеет. Визитки двухсторонние. Оплата Яндекс-Деньги.

    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка макета книги

    $250

    Требуется разработать макет книги для iPhone. Обьем около 260 страниц Каждая глава будет представлять непрерывный текст, расположенный в столбец. Нужны также страницы содержания глав и подглав с небольшими пиктограммами. Вывод в формате фотошоп. Номенклатура страниц: - экран содержания общего ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад