Перерисовка картинки

$5
Верстка полиграфииЗавершен9 заявок364 просмотра
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Необходимо перерисовать обложку книги. Все значки должны соответствовать друг другу, т.е. недопустимо использование разнотипных изображений (вектор+ фото плохого качества и т.п)

Приветствуется изменение порядка следования значков на странице, а так же дополнения от себя по теме картинки.

срок исполнения – 2 дня.

Просьба не беспокоить тех, кто собирается накидать картинок из интернета за 10 минут.

Обложка должна быть уникальной, а приложенный файл отражает лишь ее смысл.

12 лет назад
dmitryvo
Дмитрий 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
sveta-design
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$5
2 дня
Все быстро и по заданию. применяет свои идеи, которых так не хватает многим заказчикам. буду работать со Светланой.
Четкое задание, адекватная приемка, не было проблем с оплатой. Уверенно ставлю + Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество
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