Перерисовка картинки

Необходимо перерисовать обложку книги. Все значки должны соответствовать друг другу, т.е. недопустимо использование разнотипных изображений (вектор+ фото плохого качества и т.п)

Приветствуется изменение порядка следования значков на странице, а так же дополнения от себя по теме картинки.

срок исполнения – 2 дня.

Просьба не беспокоить тех, кто собирается накидать картинок из интернета за 10 минут.

Обложка должна быть уникальной, а приложенный файл отражает лишь ее смысл.