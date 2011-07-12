Перерисовка картинки

Есть готовые визитки в формате PSD, необходимо переделать их в Corel, либо нарисовать заново в том же Corel. Вообщем кто как умеет. Визитки двухсторонние. Оплата Яндекс-Деньги.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перерисовать обложку книги. Все значки должны соответствовать друг другу, т.е. недопустимо использование разнотипных изображений (вектор+ фото плохого качества и т.п)
Приветствуется изменение порядка следования значков на странице, а так же дополнения от себя по теме картинки.
срок исполнения – 2 дня.
Просьба не беспокоить тех, кто собирается накидать картинок из интернета за 10 минут.
Обложка должна быть уникальной, а приложенный файл отражает лишь ее смысл.
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