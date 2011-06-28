Широкоформатная печать для выставочного павильона

Нужно создать оформление для выставочного павильона. Точные размеры будут уточняться в процессе разработки, но известно, что собираться он будет из панелей размером 2,5х1 м.

По дизайну макет должен соответствовать фирменному стилю сайта компании (необходимы исходники предоставляются).

Изначально нужно представить 3-4 варианта, несколько раз эти варианты будут корректироваться. В печать пойдёт только один вариант.

Обязательные требования:

1) Разнообразие представляемых макетов

2) Соблюдение корпоративного стиля.