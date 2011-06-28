Широкоформатная печать для выставочного павильона

Нужен дизайн каталога примерно 25 страниц А4. Обязательно опыт подобной работы и хотелось бы видить идею цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать оформление для выставочного павильона. Точные размеры будут уточняться в процессе разработки, но известно, что собираться он будет из панелей размером 2,5х1 м.
По дизайну макет должен соответствовать фирменному стилю сайта компании (необходимы исходники предоставляются).
Изначально нужно представить 3-4 варианта, несколько раз эти варианты будут корректироваться. В печать пойдёт только один вариант.
Обязательные требования:
1) Разнообразие представляемых макетов
2) Соблюдение корпоративного стиля.
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