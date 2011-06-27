Нужен рекламный каталог

Верстка полиграфииЗакрыт18 заявок305 просмотров
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Нужен рекламный каталог, который мы будем давать нашим клиентам в выставочном доме.

примерно простоя идея вот http://www.s-h.ru/catalog/index.htm

т.е опять нужно взять основной костяк информации из презентации, в каталоге сделать несколько разделов : дома из клееного бруса, бани из клееного бруса, коммерческая недвижимость, ﻿ строительство.

вот эти проекты можно разместить в каталоге с ценами и объемами бруса

http://bisk-it.ru/klm/katalog.zip

http://bisk-it.ru/klm/presentation.ppt

Предлагайте сроки и _цены_

будет плюсом, если еще и билборды 3х6м сможете нарисовать

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Важное дополнение: готовых текстов нету, интересует, прежде всего, создание каталога на основе имеющейся информации с написанием тектов и версткой. Уделите, пожалуйста, немного времени на просмотр презентации и списка домов для каталога

12 лет назад
merfil
Олег 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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