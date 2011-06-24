Дизайн визитки

Верстка полиграфииЗакрыт12 заявок187 просмотров
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Тематика - свадебные украшения на автомобили

односторонняя, горизонтальная 5x9см, на выходе желательно формат .psd, разрешение не менее 300dpi, цветовая модель CMYK;

обязательно указывайте цену, бюджет небольшой

12 лет назад
worldsoccer
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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