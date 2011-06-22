Сделать вторую сторону визитки

Нужно разработать шаблоны визиток различной графической и отраслевой тематики под цифровую печать. Будем заказывать по 5-10 шаблонов. Печатать будем только на белой гладкой бумаге, дизайнерские бумаги не будут использоваться, поэтому основной упор должен быть на графическом ...