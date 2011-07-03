Tauga33

Павел Tauga33

 
33 годаРоссия/Уфа
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
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Отзывы заказчиков
wwwplaton
Юрий 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Нужен дизайн + верстка
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
parfumer
Сергей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Дизайн сайта компании
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $40
от 3 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
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