Дизайн визитки

Требуется разработка визитки для компании, занимающийся производством и продажей цельностеклянных конструкций (двери межкомнатные из стекла, офисные перегородки, фасадные системы и тд.).

Визитка должна быть выполнена в общем фирменном стиле, как на сайте http://www.duart.ru/ но с уклоном на цельностеклянные изделия.

Визитка двухсторонняя. На лицевой части - контактные данные, вышлю исполнителю, на обратной стороне логотип с фоном.

Логотип в приложении.