Дизайн визитки

$5
Верстка полиграфииЗавершен14 заявок312 просмотров
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Требуется разработка визитки для компании, занимающийся производством и продажей цельностеклянных конструкций (двери межкомнатные из стекла, офисные перегородки, фасадные системы и тд.).

Визитка должна быть выполнена в общем фирменном стиле, как на сайте http://www.duart.ru/ но с уклоном на цельностеклянные изделия.

Визитка двухсторонняя. На лицевой части - контактные данные, вышлю исполнителю, на обратной стороне логотип с фоном.

Логотип в приложении.

12 лет назад
Zoldberg2008
Кирилл 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
freeman-trv
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
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