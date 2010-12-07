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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
14 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
14 лет назад
Сотрудничеством довольна, сразу с первого варианта был интересный дизайн, в процессе его доработали со всеми моими требованиям. Акцентирую внимание на том, что цена за проект была в 6-10 раз ниже, чем цены других специалистов, а качество работы было на высоком уровне.
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2 отзыва
от $5
от 1 дня
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Анимация
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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Баннеры
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $10
от 2 дней
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Дизайн продукции
нет отзывов
от $10
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Дизайн сайтов
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от $50
от 2 дней
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Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $5
от 1 дня
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Иллюстрации и Рисунки
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от $5
от 1 дня
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
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Наружная реклама
нет отзывов
от $5
от 1 дня
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Презентации
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от $1
от 1 дня
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Фирменный стиль
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от $100
от 2 дней
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Фотосъемка
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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