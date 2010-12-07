Сотрудничеством довольна, сразу с первого варианта был интересный дизайн, в процессе его доработали со всеми моими требованиям. Акцентирую внимание на том, что цена за проект была в 6-10 раз ниже, чем цены других специалистов, а качество работы было на высоком уровне.