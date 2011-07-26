Дизайн обложки

Верстка полиграфииЗавершен18 заявок320 просмотров
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Обложка для пособия (выдаётся в роддоме). Размер 20 на 19 см (по высоте) в развернутом виде 41 на 19.

Основная тема это - новорожденный (существо нежное, беспомощное)

Новорожденный - это не карандаши, краски и пузыри, и даже вообще никакие игрушки. Это кружево и шелк, лёгкие тона.

Можно взять маму с малышом, все в белом, с каким-нибудь нежным узором, фоном? Шрифт надо нежный, округлый, без лишних углов. Ключевые слова: новая жизнь, семья, нежность, свежесть, сама природа, колыбель,беспомощность (мама - единственная гарантия, что этот комочек в пеленках останется жить).

Напишите как вы это видите, сколько времени требуется для реализации и стоимость реализации такого дизайна.

12 лет назад
presto
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
brikysa1
Елена 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$20
2 дня
Елена очень хорошо справилась с поставленной задачей. Заказ был сложен, постоянно менялись акценты, но исполнитель быстро находил новые варианты, был креативен и пунктуален. Очень благодарен, большое спасибо за проделанную работу!
Николай отличный заказчик и очень приятный в общении человек. Всем рекомендую! Спасибо за работу!
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