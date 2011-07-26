Дизайн обложки

Обложка для пособия (выдаётся в роддоме). Размер 20 на 19 см (по высоте) в развернутом виде 41 на 19.

Основная тема это - новорожденный (существо нежное, беспомощное)

Новорожденный - это не карандаши, краски и пузыри, и даже вообще никакие игрушки. Это кружево и шелк, лёгкие тона.

Можно взять маму с малышом, все в белом, с каким-нибудь нежным узором, фоном? Шрифт надо нежный, округлый, без лишних углов. Ключевые слова: новая жизнь, семья, нежность, свежесть, сама природа, колыбель,беспомощность (мама - единственная гарантия, что этот комочек в пеленках останется жить).

Напишите как вы это видите, сколько времени требуется для реализации и стоимость реализации такого дизайна.