Подарочная карта + флайер

Верстка полиграфииЗакрыт10 заявок163 просмотра
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Добрый день!

Нужна разработка дизайна для флайера и подарочной карты туристического портала.

Кандидат должен быть с опытом в разработке полиграфии, с отзывами и портфолио.

Спасибо за внимание!

12 лет назад
nordell
46 летЭстония
17 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
masana
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$80
1 день
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    Закрыт
    12 лет назад