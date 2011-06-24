Отрисовка лого в векторе

Тематика - свадебные украшения на автомобили односторонняя, горизонтальная 5x9см, на выходе желательно формат .psd, разрешение не менее 300dpi, цветовая модель CMYK; обязательно указывайте цену, бюджет небольшой
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Есть лого в джипег. Надо его отрисовать в векторе.
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