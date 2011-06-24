Отрисовка лого в векторе

Обложка для пособия (выдаётся в роддоме). Размер 20 на 19 см (по высоте) в развернутом виде 41 на 19. Основная тема это - новорожденный (существо нежное, беспомощное) Новорожденный - это не карандаши, краски и пузыри, и даже ...