Отрисовка лого в векторе

Верстка полиграфииЗакрыт30 заявок319 просмотров
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Есть лого в джипег. Надо его отрисовать в векторе.

12 лет назад
pomoshnica1
Елена 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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