Добрый день! Нужна разработка дизайна для флайера и подарочной карты туристического портала. Кандидат должен быть с опытом в разработке полиграфии, с отзывами и портфолио. Спасибо за внимание!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется оригинальная обложка-макет для книги.
Название книги. "Секреты бильярдного бизнеса". Иллюстрации вырисовывает и подбирает исполнитель.
Все дополнительные вопросы на мой емаил [email protected]
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