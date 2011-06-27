Требуется оригинальная обложка-макет для книги

$50
Верстка полиграфииЗакрыт40 заявок2108 просмотров
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#1$50

Требуется оригинальная обложка-макет для книги.

Название книги. "Секреты бильярдного бизнеса". Иллюстрации вырисовывает и подбирает исполнитель.

Все дополнительные вопросы на мой емаил [email protected]

12 лет назад
Sirius8
Олег 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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