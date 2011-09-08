Разработать макет пластиковой карточки

$250
Верстка полиграфииЗавершен11 заявок269 просмотров
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Необходимо разработать макет пластиковой карты двух форматов:

Размером как банковская кредитка (три варианта - обычная, золотая, платиновая)

Размером как лист паспорта

Шаблоны, логотипы, фирменный стиль и первые шаги уже есть

Нужно довести до ума, сделать качественный дизайн

Откликайтесь, пожалуйста, если есть опыт и вы уверены в своих силах

Подробнее в skype: drozd.ivanich или в аську 28756505

12 лет назад
Dr0zd
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Stani-Slava
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 отзывов
12 лет назад
$90
3 дня
Спасибо, Станислава, все шикарно, так держать;)