Разработать макет пластиковой карточки

Необходимо разработать макет пластиковой карты двух форматов:

Размером как банковская кредитка (три варианта - обычная, золотая, платиновая)

Размером как лист паспорта

Шаблоны, логотипы, фирменный стиль и первые шаги уже есть

Нужно довести до ума, сделать качественный дизайн

Откликайтесь, пожалуйста, если есть опыт и вы уверены в своих силах

Подробнее в skype: drozd.ivanich или в аську 28756505