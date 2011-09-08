Разработать макет пластиковой карточки

Задача в следующем: есть отрисованные на бумаге макеты игры (для детей), необходимо ее перевести в формат для печати (для отправки на завод по производству). Завод находится не в России, все технические требования - на английском. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать макет пластиковой карты двух форматов:
Размером как банковская кредитка (три варианта - обычная, золотая, платиновая)
Размером как лист паспорта
Шаблоны, логотипы, фирменный стиль и первые шаги уже есть
Нужно довести до ума, сделать качественный дизайн
Откликайтесь, пожалуйста, если есть опыт и вы уверены в своих силах
Подробнее в skype: drozd.ivanich или в аську 28756505
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