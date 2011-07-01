Дизайн этикеток

Требуется создать макет визитки индивидуального дизайна. Сфера деятельности будущего владельца визиток - бизнес по подбору домашнего персонала (няни, гувернантки, домработники, персональные водители, повары, управляющие загородными поместьями, семейные пары и т.п.). Будущий владелец визиток - генеральный директор ...
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Требуется дизайн и а так же окончательная подготовка этикеток на кабельные катушки, упаковку, и коробку. Всего пять этикеток, три из которых круглые и приклеиваются на одну из сторон пластиковой катушки, вторая этикетка прямоугольная, и третья этикетка на коробку.
1. Размер круглой этикетки: 275 Х 30 (круглая, указан внешний и внутренний диаметры), полно цветная.
2. Размер этикетки на упаковку: 90 Х 60 (прямоугольная), двухцветная.
3. Размер этикетки на коробку: 100 Х 60 (прямоугольная), двухцветная.
Пример в приложении, но важно не повторять увиденное.
Сайт производителя кабеля http://www.proftuners.com/, желательно выдержать стиль.
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