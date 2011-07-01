Дизайн этикеток

Требуется дизайн и а так же окончательная подготовка этикеток на кабельные катушки, упаковку, и коробку. Всего пять этикеток, три из которых круглые и приклеиваются на одну из сторон пластиковой катушки, вторая этикетка прямоугольная, и третья этикетка на коробку.

1. Размер круглой этикетки: 275 Х 30 (круглая, указан внешний и внутренний диаметры), полно цветная.

2. Размер этикетки на упаковку: 90 Х 60 (прямоугольная), двухцветная.

3. Размер этикетки на коробку: 100 Х 60 (прямоугольная), двухцветная.

Пример в приложении, но важно не повторять увиденное.

Сайт производителя кабеля http://www.proftuners.com/, желательно выдержать стиль.