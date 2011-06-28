Создание рекламного буклета

Нужно создать рекламный буклет для выставки: формат - А5 с одним бигом (т.е. в разложенном виде будет всего один лист А4).

Тема - создание корпоративной одежды. В дизайне нужно использовать имиджевые фото и элементы корпоративного стиля (необходимые исходники предоставляются). Работа не срочная, в данном случае важнее качество исполнения. Изначально нужно представить 4-5 вариантов, несколько раз эти варианты будут корректироваться. В печать пойдёт только один вариант

Обязательные требования:

1)Разнообразие представляемых макетов.

2)Соблюдение корпоративного стиля.