Разработка макета книги

Требуется сабж. На тему Видео ролики о здоровом образе жизни+ вкладыш 2-е стороны.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать макет книги для iPhone.
Обьем около 260 страниц
Каждая глава будет представлять непрерывный текст, расположенный в столбец.
Нужны также страницы содержания глав и подглав с небольшими пиктограммами.
Вывод в формате фотошоп.
Номенклатура страниц:
- экран содержания общего (один псд файл, длина по количеству глав, названия глав с пиктограммами)
- экраны содержания глав (около десяти псд файлов, длина по количеству подглав, названия подглав с пиктограммами)
- экраны с текстом ((файлы псд по количеству подглав, длина по количеству текста, текст с таблицами и форматированием)
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