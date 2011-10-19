Разработка макета книги

$250
Верстка полиграфииЗавершен13 заявок417 просмотров
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Требуется разработать макет книги для iPhone.

Обьем около 260 страниц

Каждая глава будет представлять непрерывный текст, расположенный в столбец.

Нужны также страницы содержания глав и подглав с небольшими пиктограммами.

Вывод в формате фотошоп.

Номенклатура страниц:

- экран содержания общего (один псд файл, длина по количеству глав, названия глав с пиктограммами)

- экраны содержания глав (около десяти псд файлов, длина по количеству подглав, названия подглав с пиктограммами)

- экраны с текстом ((файлы псд по количеству подглав, длина по количеству текста, текст с таблицами и форматированием)

12 лет назад
Tvardovsky
Олег 
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kentavrida
Виктория 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$250
24 дня
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