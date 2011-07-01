Дизайн этикетки диска

Требуется дизайн и а так же окончательная подготовка этикеток на кабельные катушки, упаковку, и коробку. Всего пять этикеток, три из которых круглые и приклеиваются на одну из сторон пластиковой катушки, вторая этикетка прямоугольная, и третья ...