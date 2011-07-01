Разработка дизайна

Необходимо разработать элементы дизайна для выставочного павильона. Посмотрите рисунок 111. То что обведено красным будет обклеиваться бумагой. Нужно разработать дизайн того, что будет печататься на бумаге. Пожелания: это павильон производственной компании, поэтому дизайн должен этому соответствовать. Может на бумаге нужно изобразить станки итд. Более детально, что нужно разрабатывать показано на рис 222. Всего есть 4 зоны. 1- зона где будет логотип компании. 2- зона где будет размещена продукция. 3 - тоже зона, 4 зона - стойка. Все эти зоны должны быть объедены общим дизайном. Обратите внимание это широкоформатная печать, а значит файлы будут весить очень прилично. Желательно сроки и идея цены.