Разработать макет календаря-домика на шинную тему

Верстка полиграфииЗакрыт19 заявок239 просмотров
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Необходимо придумать, обсудить и реализовать макет страниц перекидного календаря-домика.

Заказчик - интернет-магазин шин и дисков.

12 лет назад
eevtenko
Евгений 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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