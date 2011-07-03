Создание дизайна дисконтной карты

$50
Верстка полиграфииЗакрыт32 заявки480 просмотров
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Создание дизайна дисконтной карты интернет-магазина детских товаров www.malishok.com.ua.

Тех. требования:

http://mcard.kiev.ua/teh.html

Требования:

Указание следующей информации обязательно:

Номер телефона: (044) 353-27-66

Адрес сайта: www.malishok.com.ua (шрифт DomCasual)

Система скидок:

500 грн. - 1%

1000 грн. - 2%

2500 грн. - 3%

4500 грн. - 5%

10000 грн. - 10%

* скидка на вторую покупку

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Цвет необходимо выдержать в тонах логотипа

12 лет назад
john84
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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