Дизайн буклета.

Буклет туристической компании формата А4 в 2 сложения. логотип есть, образцы фирменного стиля тоже. Срочно (1-2 дня) - 2 эскиза на выбор, потом доработка с реальным текстом в течение недели.

Есть эскиз, который НЕ нравится, клиент хочет "поярче".