Дизайн буклета.

Необходим редизайн существующей листовки с учетом нового логотипа и новых фирменных цветов. Необходим фрилансер который сделает это качественно и со вкусом. Прошу писать цену и сроки, в личку не писать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Буклет туристической компании формата А4 в 2 сложения. логотип есть, образцы фирменного стиля тоже. Срочно (1-2 дня) - 2 эскиза на выбор, потом доработка с реальным текстом в течение недели.
Есть эскиз, который НЕ нравится, клиент хочет "поярче".
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