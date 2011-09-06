Редизайн листовки

Необходимо разработать элементы дизайна для выставочного павильона. Посмотрите рисунок 111. То что обведено красным будет обклеиваться бумагой. Нужно разработать дизайн того, что будет печататься на бумаге. Пожелания: это павильон производственной компании, поэтому дизайн должен этому ...