Редизайн листовки

Верстка полиграфииЗавершен31 заявка448 просмотров
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Необходим редизайн существующей листовки с учетом нового логотипа и новых фирменных цветов. Необходим фрилансер который сделает это качественно и со вкусом. Прошу писать цену и сроки, в личку не писать.

12 лет назад
Dzurdzuk
Ясир 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
tlanta
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$50
7 дней
Работа выполнена на отлично. У Тани отличный вкус, сделано с первого раза и в срок.
Хороший заказчик и интересное задание. Работа оплачена своевременно, рекомендую для сотрудничества!
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