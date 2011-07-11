Приватно для Петрушевская Татьяна (deart)

Отправляю Вам два файла. В одном - оригинал картинки, на втором пример расстановки мебели в комнате, которая будет перекрывать рисунок. Нужно дорисовать видимую часть, которая вниз опускается на 60 см, а в бок имеет около 120-130 см (можно сделать с запасом в левую сторону, чтобы хватило наверняка). Единственное, нужно сделать в том же варианте и основную картинку, а не как с облаком (хотя там это оказалось не принципиально).

Что касается маленького исправления в большой картинке, то там, если Вы обратите внимание, а при растяжении на большой размер это становится очень видно, между двумя самыми высокими башенками фон неба сильно отличается от фона слева и справа (там просто чисто синий цвет без размывки в облака и перехода в другие тона как на оригинале)

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Как итог: нужно дорисовать в 300 дпи как и первое изображение справа белые части, где тропинка и деревца (размер взять + пару сантиметров с запасом)

+ в оригинале нашем, который мы делали самым самым первым, между двумя башенками заменить просто синий фон на разводы как слева и справа :)