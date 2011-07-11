Приватно для Петрушевская Татьяна (deart)

Буклет туристической компании формата А4 в 2 сложения. логотип есть, образцы фирменного стиля тоже. Срочно (1-2 дня) - 2 эскиза на выбор, потом доработка с реальным текстом в течение недели. Есть эскиз, который НЕ нравится, клиент ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Отправляю Вам два файла. В одном - оригинал картинки, на втором пример расстановки мебели в комнате, которая будет перекрывать рисунок. Нужно дорисовать видимую часть, которая вниз опускается на 60 см, а в бок имеет около 120-130 см (можно сделать с запасом в левую сторону, чтобы хватило наверняка). Единственное, нужно сделать в том же варианте и основную картинку, а не как с облаком (хотя там это оказалось не принципиально).
Что касается маленького исправления в большой картинке, то там, если Вы обратите внимание, а при растяжении на большой размер это становится очень видно, между двумя самыми высокими башенками фон неба сильно отличается от фона слева и справа (там просто чисто синий цвет без размывки в облака и перехода в другие тона как на оригинале)
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Как итог: нужно дорисовать в 300 дпи как и первое изображение справа белые части, где тропинка и деревца (размер взять + пару сантиметров с запасом)
+ в оригинале нашем, который мы делали самым самым первым, между двумя башенками заменить просто синий фон на разводы как слева и справа :)
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