Две листовки + визитка

Создание дизайна дисконтной карты интернет-магазина детских товаров www.malishok.com.ua. Тех. требования: http://mcard.kiev.ua/teh.html Требования: Указание следующей информации обязательно: Номер телефона: (044) 353-27-66 Адрес сайта: www.malishok.com.ua (шрифт DomCasual) Система скидок: 500 грн. - 1% 1000 грн. - 2% 2500 грн. - 3% 4500 грн. - 5% 10000 грн. - 10% * ...
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Необходимо сделать 2 листовки: формат А3 и А5. Представляют из себя лого (имеется) и текст. Не для типографии, будут просто распечатаны на принтере. А так же макетик визитки. Желательно прямо сейчас.
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