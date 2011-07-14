Требуется нарисовать карту клиента (Loyalty card)

$20
Верстка полиграфииЗавершен28 заявок1530 просмотров
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#1$20

Необходимо нарисовать в векторе (под типографскую печать) карту клиента. В приложении есть старый вариант, лого уже сменился, во вложении есть новое лого в векторе.

По карте должно быть понятно к какому магазину она относится, указано что эта карта равна 300-та рублям, то есть эта карта дает возможность получить скидку 300 рублей на любой товар. И где-то средним шрифтом написано чтобы активировать карту укажите такой-то код при заказе.. Если не понятно написал пишите в личку расскажу нагляднее.

Для наглядности вот сайт магазина http://carlab.info , может для идей пригодится.

(!) Карта будет односторонняя, код будет печататься сразу на карте, на каждой свой уникальный код, под него нужно оставить место, код скорее всего будет 8-ми значным.

(!!) Обратите особое внимание на аудиторию сайта, не рисуйте мрачные деловые-черные карты, ориентируйтесь на женскую аудиторию.

12 лет назад
sanfteam
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Победитель конкурса
NamelessEndless
Ирина 
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
#1
Очень доволен работой, результат именно такой как хотелось, работа Ирины лидировала в конкурсе сразу, была размещена очень быстро, всё сделано качественно и учтены все пожелания. Буду обращаться в дальнейшем, всем рекомендую!!
C Алексеем очень приятно и интересно работать, отличный заказчик, ставит четкие задачи, оперативен в ответах и оплате. Рекомендую всем! Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Заявки фрилансеров
NamelessEndless
Ирина 
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
#1
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