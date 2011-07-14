Требуется нарисовать карту клиента (Loyalty card)

# 1 — $ 20

Необходимо нарисовать в векторе (под типографскую печать) карту клиента. В приложении есть старый вариант, лого уже сменился, во вложении есть новое лого в векторе.

По карте должно быть понятно к какому магазину она относится, указано что эта карта равна 300-та рублям, то есть эта карта дает возможность получить скидку 300 рублей на любой товар. И где-то средним шрифтом написано чтобы активировать карту укажите такой-то код при заказе.. Если не понятно написал пишите в личку расскажу нагляднее.

Для наглядности вот сайт магазина http://carlab.info , может для идей пригодится.

(!) Карта будет односторонняя, код будет печататься сразу на карте, на каждой свой уникальный код, под него нужно оставить место, код скорее всего будет 8-ми значным.

(!!) Обратите особое внимание на аудиторию сайта, не рисуйте мрачные деловые-черные карты, ориентируйтесь на женскую аудиторию.