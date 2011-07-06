Туристический портал: Разработка полиграфии

Необходимо создать дизайн свадебного пригласительного. Ориентация - горизонтальная. Требования: лаконичный стиль, классика с элементами тематики мероприятия (французская любовь). Обязательный элемент на форзаце - след от ярко-красного помадного поцелуя с подписью как от руки "Je T'aime"! ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые фрилансеры!
Прошу принять участие в тендере на разработку полиграфической продукции для туристического портала.
Необходимо разработать небольшой стикер, подарочную карту и флайер.
Все детали в ТЗ, который я вышлю вам на емайл немедленно по требованию.
Требования к дизайнеру следующие:
1. Этот заказ не для всех. Не переоценивайте свои силы! Нужна разработка действительно оригинального, непростого решения.
2. Предоплата вперёд только при наличии портфолио и если я в него влюблюсь.
3. Сроки - не более месяца.
Бюджет не окончательный.
Благодарю за внимание!
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