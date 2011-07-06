Туристический портал: Разработка полиграфии

Уважаемые фрилансеры!

Прошу принять участие в тендере на разработку полиграфической продукции для туристического портала.

Необходимо разработать небольшой стикер, подарочную карту и флайер.

Все детали в ТЗ, который я вышлю вам на емайл немедленно по требованию.

Требования к дизайнеру следующие:

1. Этот заказ не для всех. Не переоценивайте свои силы! Нужна разработка действительно оригинального, непростого решения.

2. Предоплата вперёд только при наличии портфолио и если я в него влюблюсь.

3. Сроки - не более месяца.

Бюджет не окончательный.

Благодарю за внимание!