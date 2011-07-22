Дизайн буклета А4

Спасибо Евгению за помощь в создании дизайна буклета для нашего проекта. Нам так и не удалось успешно реализовать задуманное, по всей видимости мы не смогли найти понятный способ коммуникации (я как Клиент не смог донести до Евгения, чего я хочу получить или Евгений не смог это понимание принять). Не смотря на это, Евгений несколько раз пытался изменить, дополнить и улучшить свою работу, однако буклет так и не получился. Спасибо и удачи!