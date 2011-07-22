Дизайн буклета А4

$50
Верстка полиграфииЗавершен17 заявок252 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Ищу позитивного дизайнера, который возьмется реализовать проект "Создание буклета".

Исходные данные:

Необходимо сделать буклет. Буклет будет печататься в типографии. Размер буклета А4. Буклет должен описывать продукцию английской фирмы TechVision, UK. Продукция - водонепроницаемые телевизоры, которые устанавливаются во влажных помещениях: кухни, ванные комнаты и т.п.

Заказчик передает Исполнителю следующую исходную информацию для работы:

1. Буклет на английском языке (файл pdf).

2. Фотографии продукции (около 10 штук)

3. Тексты на русском языке, которые необходимо использовать в буклете.

Исполнителю необходимо выполнить следующую работу

1. Сделать компоновку буклета

2. Используя исходную информацию (тексты, фотографии, логотипы) сделать дизайн буклета.

3. Буклет должен соответствовать требованиям типографии (в кривых, и в векторе).

4. Файл должен быть в формате CDR

Срок выполнения работы 7 дней с даты старта.

Коммуникации по ходу проекта через емейл или скайп.

12 лет назад
Capitan_
Игорь 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
proevgenii
Евгений 
40 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$30
3 дня
Спасибо Евгению за помощь в создании дизайна буклета для нашего проекта. Нам так и не удалось успешно реализовать задуманное, по всей видимости мы не смогли найти понятный способ коммуникации (я как Клиент не смог донести до Евгения, чего я хочу получить или Евгений не смог это понимание принять). Не смотря на это, Евгений несколько раз пытался изменить, дополнить и улучшить свою работу, однако буклет так и не получился. Спасибо и удачи!
С Игорем было очень приятно работать, к сожалению мы так и не смогли реализовать буклет. Что то как то не сложилось. Спасибо за сотрудничество
  • Похожие заказы

  • Дизайн праздничных конвертов

    Требуется разработать серию дизайнов праздничных конвертов. Основные требования: - Соответствие теме указанного праздника - Оригинальность дизайнерского решения - Приятная цветовая гамма, красивая графика - Примерно четверть конверта должна иметь простой фон, чтобы туда можно было вставить адреса и индекс - ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Туристический портал: Разработка полиграфии

    $500

    Уважаемые фрилансеры! Прошу принять участие в тендере на разработку полиграфической продукции для туристического портала. Необходимо разработать небольшой стикер, подарочную карту и флайер. Все детали в ТЗ, который я вышлю вам на емайл немедленно по требованию. Требования к дизайнеру ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Пригласительный на свадьбу

    $50

    Необходимо создать дизайн свадебного пригласительного. Ориентация - горизонтальная. Требования: лаконичный стиль, классика с элементами тематики мероприятия (французская любовь). Обязательный элемент на форзаце - след от ярко-красного помадного поцелуя с подписью как от руки "Je T'aime"! ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Корел

    $20

    Нужно начертить по фоткам 12 планов в программе корел размером листа 60*40 В папке winrar сделаны фотки 12 этажей по 2 фотки. Они идут друг за другом с 12 этажа до первого. Скачать winrar-папку можно по ссылке http://narod.ru/disk/18306369001/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5.rar.html

    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн рекламной продукции

    День добрый! нужна следующая продукция для магазина детских товаров: -макет вывески -макет рекламных визиток -макет беннеров для закполнения окон есть идея логотипа и даже первый неудачный вариантт.е. надо ббудет дороботать. если везьметесь то какие будут цены и сроки?

    Верстка полиграфии19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Преобразовать JEPG в "кривые".

    $5

    Представить макет изображения в виде подготовленного к печати файла. Макет принимается в следующих программах: - Adobe Illustrator до версии CS3 (расширение "*.ai" или "*.eps") - CoralDraw до версии X3 (расширение "*.crd" или "*.eps") (не использовать интерактивные инструменты (перетекание, ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется нарисовать карту клиента (Loyalty card)

    $20

    Необходимо нарисовать в векторе (под типографскую печать) карту клиента. В приложении есть старый вариант, лого уже сменился, во вложении есть новое лого в векторе. По карте должно быть понятно к какому магазину она относится, указано что ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Две листовки + визитка

    $10

    Необходимо сделать 2 листовки: формат А3 и А5. Представляют из себя лого (имеется) и текст. Не для типографии, будут просто распечатаны на принтере. А так же макетик визитки. Желательно прямо сейчас.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад